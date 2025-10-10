Parceria entre Oracle e OpenAI ultrapassa US$ 300 bilhões

Dois anúncios em setembro reforçam o posicionamento acelerado da Oracle na direção da Inteligência Artificial. Um deles foi a assinatura de um contrato da OpenAI com a Oracle para comprar US$ 300 bilhões em poder de computação nos próximos cinco anos. Esse é um dos maiores acordos de nuvem do mercado.

No outro, OpenAI, Oracle e SoftBank anunciaram cinco novos centros de dados de IA nos EUA sob o Stargate, a plataforma de infraestrutura de IA da OpenAI.

A capacidade combinada desses cinco novos centros - juntamente com os centros já existentes da OpenAI - eleva o Stargate a quase 7 gigawatts.

Isso representa uma parceria que ultrapassa US$ 300 bilhões entre as duas empresas nos próximos cinco anos.

Os novos sites Stargate em desenvolvimento pela Oracle se juntarão ao campus principal do Stargate em Abilene, Texas, que já está em operação na Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Essa semana, acontece em Las Vegas o Oracle AI World, rebatizado recentemente, já que até ano passado se chamava Cloud World, mais um movimento da empresa para fortalecer seu momento nessa tecnologia.



