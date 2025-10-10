Startups são nossos clientes dourados, aponta Moussalli

De Las Vegas,

A forte cultura de startups no Brasil tem sido uma das alavancas de crescimento da NetSuite nos últimos anos. A empresa não divulga dados locais, mas, globalmente atingiu a receita total de US$ 1 bilhão no último trimestre do ano fiscal de 2025, aumento de 18% em relação ao ano anterior.

“As startups são nossos clientes dourados", disse o vice-presidente da NetSuite para a América Latina, Gustavo Moussalli, em conversa com jornalistas brasileiros durante o SuiteWorld 2025, em Las Vegas. Entre as empresas que usam as soluções NetSuite estão Spotify e GoPro e, no Brasil, Nomad, Warren e Coritiba FC.

“A cada dia nascem novas empresas no País, que começam a gerir seus negócios com planilhas mais simples, depois adotam sistemas até que precisam de soluções mais completas e unificadas, como a NetSuite", analisa.

A NetSuite, companhia adquirida pela Oracle em 2016 e focada em negócios em crescimento, atende clientes que faturam a partir de R$ 4 milhões por ano, podendo chegar aos bilhões.

O executivo explica que o perfil de clientes envolve desde aquelas empresas em crescimento e que ainda não estão estruturadas até as que já possuem soluções, como um ERP, e querem fazer um upgrade tecnológico, como passar a se beneficiar da Inteligência Artificial.

“Esses problemas sempre vão existir, porque todo dia nascem novas empresas. A diferença do passado para agora é que estamos pegando IA, aplicando no modelo de negócio e disponibilizando para os clientes", destaca Moussalli.

Durante o SuiteWorld, inclusive, um dos principais anúncios feitos pelo Evan Goldberg, fundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite, foi o NetSuite Next, nova geração da plataforma que traz como grande novidade a incorporação nativa da IA.

Outra novidade, que impacta diretamente a região, é a disponibilidade geral dos primeiros data centers Oracle NetSuite no Brasil, nas regiões Oracle Cloud São Paulo e Oracle Cloud Vinhedo.

Ao hospedar a NetSuite localmente, a expectativa é que os clientes sediados no Brasil possam reduzir as transferências de dados transfronteiriças e atender mais facilmente aos requisitos de residência e conformidade de dados.

“Os data centers já estão funcionando desde o dia 20 de setembro. Essa decisão demonstra nosso investimento na região e a preocupação em atender a demanda dos clientes por latência e soberania de dados, para o caso de companhias que exijam que os dados estejam no país", reforça o executivo brasileiro.

A IA está modificando tudo, inclusive a forma de vender as soluções para os clientes, que atualmente já chegam mais preparados do que desejam graças, inclusive, a essas ferramentas, como ChatGPT. Para apoiá-los nessa jornada, ele comenta que um dos maiores desafios é ajudar a direcionar o problema que, de fato, eles precisam resolver, independente do hype da tecnologia.

“Começar com um diagnóstico preciso é um bom caminho para definir o que cada empresa vai adotar. É um mundo novo, e a verdade é que não paramos um segundo de estudar internamente para nos aprimorarmos. A forma como a gente atendia os clientes no passado não é mais a mesma e estamos aprendendo, inclusive, com o feedback deles", diz.