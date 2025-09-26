Automação eleva produtividade em 20%, aponta estudo

A modernização dos fluxos de trabalho da linha de frente, a partir do uso de tecnologias como inteligência artificial, automação e dados, já está trazendo resultados importantes para o negócio, como maior lucratividade e elevação da experiência do cliente.

O impacto que os fluxos de trabalho aprimorados geram podem ser percebidos, por exemplo, nos setores de varejo, manufatura, transporte e logística.

Os varejistas ouvidos pelo estudo da Oxford Economics e da Zebra Technologies Corporation, por exemplo, relataram uma melhora de 21% na satisfação dos clientes. Os fabricantes observaram um aumento de 20% na produtividade dos funcionários, e os líderes de transporte e logística reportaram um crescimento de 21% na produtividade com fluxos de trabalho mais eficientes.

Além disso, o estudo indica que investimentos em IA ajudam as organizações a obter visibilidade em tempo real, gerar insights acionáveis e aumentar a eficiência.

Se as 20 maiores organizações da lista Forbes Global 2000 em cada um desses setores – varejo, manufatura, transporte e logística – alcançassem melhorias significativas em seus fluxos de trabalho da linha de frente, a Oxford Economics estima que cada empresa poderia obter, em média, US$ 3 bilhões em receita adicional e cerca de US$ 120 milhões em lucro extra.

As organizações que adotam operações inteligentes – integrando tecnologias avançadas como IA, automação e dados com a experiência humana para otimizar processos de negócios – registram ganhos relevantes.

“Varejo, manufatura e logística estão sendo redefinidos no nível do fluxo de trabalho, onde velocidade, visibilidade e precisão impulsionam o crescimento, aumentam a produtividade da linha de frente e melhoram a experiência dos clientes”, analisa Joe White, Chief Product & Solutions Officer da Zebra Technologies.