Sympla expande presença no mercado jovem com aquisição da Gandaya

A Geração Z está remodelando o mercado de entretenimento no Brasil, e a Sympla, player do setor de eventos no Brasil, está de olho nesse mercado. A empresa acaba de anunciar a aquisição da Gandaya, startup criada em 2022 e referência em experiências voltadas para a Geração Z, focando na ampliação da oferta e personalização da jornada dos jovens dessa faixa etária.

Dados do estudo global The Truth About Youth, conduzido pela McCann Truth Central, mostram que, embora sejam hiperconectados, 68% dos jovens da geração Z dizem se sentir melhor representados em encontros presenciais do que nas redes sociais.

O movimento reforça o posicionamento da companhia de ampliar sua atuação no segmento de festas e festivais, além de acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de entretenimento.

“A estratégia de M&As sempre foi um dos nossos pilares de aceleração e expansão dos negócios. Vimos na Gandaya um crescimento acelerado e um grande potencial de disrupção, resultado também da visão empreendedora de um time nativo digital. Na Sympla, isso vai se refletir em uma aceleração ainda maior no lançamento de tecnologias”, explica Rodrigo Cartacho, fundador e CEO da Sympla.

Parte do ecossistema da Prosus na América Latina, que reúne grandes empresas como iFood e Decolar, a Sympla conecta produtores e compradores de eventos, promovendo, em média, 57 mil eventos simultâneos e registrando mais de 6 milhões de ingressos vendidos por mês em 4 mil cidades brasileiras.

A Gandaya vem mais do que dobrando de tamanho a cada ano, com projeção de alcançar mais de R$150 milhões em GMV (Gross Merchandise Volume) em 2026. Atualmente, 55% de sua base de usuários têm entre 15 e 28 anos, um público nativo digital que dita tendências culturais e de consumo no entretenimento.

O fundador da Gandaya e agora parte do time de Produto & Tecnologia da Sympla, João Zsigmond, comenta que a operação é também uma oportunidade de escalar inovação. “Criamos a Gandaya com o propósito de reinventar a forma como as pessoas se conectam ao entretenimento, sempre com foco em entregar inovação e experiência no universo do ticketing. Na Sympla, levaremos essa visão ainda mais longe”, explica.