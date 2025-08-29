Google aponta impacto de R$ 215 bi em atividade econômica no Brasil

Mais de R$ 215,4 bilhões foram movimentados no Brasil em 2024 por meio das principais plataformas do Google: Busca, Google Ads, AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube. O valor representa um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, quando o impacto estimado foi de R$ 188 bilhões.

A nova edição do Relatório de Impacto Econômico da empresa, apresentado em Brasília, também traz dados regionalizados. Na região Sul, as plataformas do Google geraram R$ 36,9 bilhões em atividade econômica o ano passado. O valor regional é derivado de uma média ponderada de indicadores estruturais, incluindo a proporção da população e das empresas conectadas à internet, o PIB local e o valor agregado de bens e serviços na região.

O estudo foi realizado pela consultoria internacional Access Partnership, responsável por estudos semelhantes em países como Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia. A metodologia considera dados públicos e estima benefícios como aumento de receita, economia de custos e ganhos de eficiência para empresas e consumidores. No Brasil, o relatório é publicado anualmente desde 2018.

O relatório também estima que o número de postos de trabalho conectados direta ou indiretamente ao mercado de desenvolvimento de aplicativos para a Google Play e o ecossistema Android chegou a 354 mil. Isso representa um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. O número considera não apenas desenvolvedores de aplicativos, mas também profissionais de áreas como marketing, vendas e funções indiretas associadas à cadeia produtiva do setor.

Na análise dos ganhos de produtividade com o uso das ferramentas do Google Workspace, como Drive, Documentos, Planilhas e Apresentações nos ambientes profissionais, a estimativa é que, em média, os usuários economizam 194 horas por ano com tarefas operacionais e outras 184 horas com reuniões e colaborações online.

"Esses resultados reforçam o compromisso de longo prazo do Google com o Brasil, sempre com o olhar para o futuro e para o potencial transformador da tecnologia. Em 2024, nossas plataformas impulsionaram empresas e criadores em todo o Brasil a movimentarem a economia, gerando empregos e apoiando a inovação em todas as regiões”, destaca o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho.

Uso de inteligência artificial no Brasil

Uma das novidades desta edição é a inclusão de uma análise inédita sobre o uso de inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros. A pesquisa foi conduzida pela Access Partnership em maio de 2025, com 500 pessoas conectadas à internet em todas as regiões do país. A amostra é estatisticamente representativa considerando a população usuária de internet no Brasil e tem nível de confiança de 90%.

“A inteligência artificial já faz parte da rotina da população e abre novas oportunidades de aprendizado, produtividade e criatividade”, acrescenta Coelho.

Os dados revelam que 91% dos entrevistados afirmam já utilizar ferramentas com recursos de IA, e 76% pretendem ampliar esse uso nos próximos meses.

Além do uso profissional, o Gemini também tem sido usado para facilitar tarefas cotidianas fora do trabalho (83%), apoiar o aprendizado fora do ambiente profissional (81%), oferecer entretenimento ou inspiração criativa (79%), ajudar a explorar hobbies e interesses pessoais (79%), apoiar decisões do dia a dia (77%) e apoiar a comunicação na vida pessoal (69%).

Razões pelas quais os consumidores estão utilizando ferramentas com AI:

● Aprender novas habilidades e ganhar conhecimento (66%)

● Melhorar resultados no trabalho (49%)

● Melhorar resultados em tarefas cotidianas (47%)

De acordo com a pesquisa, os consumidores utilizam o Gemini no trabalho por uma série de motivos, entre eles:

● O aumento da qualidade do trabalho (87%)

● Gerar novas ideias e conteúdos (87%)

● O apoio no aprendizado de novos temas ou habilidades (86%)

Os resultados por regiões do Brasil

● R$ 107,9 bilhões no Sudeste

● R$ 36,9 bilhões no Sul

● R$ 37,4 bilhões no Nordeste

● R$ 20,2 bilhões no Centro-Oeste

● R$ 12,9 bilhões no Norte