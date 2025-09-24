Agentes de IA vão revolucionar vendas, aponta IBM

A adoção dos agentes de IA será decisiva para a competitividade e eficiência das organizações nos próximos anos. Para 85% dos executivos ouvidos no estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), eles permitirão que os profissionais de operações de negócios ultrapassem o simples relatório para realizar análises perspicazes para otimização em tempo real.

Intitulado "Orquestrando a IA agêntica para operações comerciais inteligentes", o documento traz insights sobre o futuro da inteligência artificial (IA) no setor de vendas e atendimento ao cliente, destacando o uso crescente dos agentes de IA para transformar operações de negócios de forma autônoma e inteligente.

A pesquisa global ouviu 150 executivos do setor de vendas e atendimento ao cliente. Outro dado expressivo indica que 71% dos executivos afirmam que agentes de IA executarão processos transacionais e fluxos de trabalho de forma autônoma nos próximos dois anos, garantindo operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O estudo também destaca também que para capturar essa vantagem competitiva, 81% dos líderes do setor de consumo reconhecem a importância de posicionar as pessoas certas nos cargos certos, com incentivos adequados. Compreender essa sinergia entre agentes de IA e talento humano será chave para o sucesso da transformação digital.

"Estamos vivendo um momento transformador para o setor de consumo, onde a IA não apenas automatiza processos, mas potencializa o talento humano para decisões mais inteligentes e ágeis", analisa Carlos Capps, vice-presidente e líder de Varejo e Bens de Consumo da IBM América Latina. “A IBM acredita que o futuro das operações de negócios está na orquestração dessa colaboração entre agentes de IA e profissionais especializados, garantindo personalização, eficiência e inovação contínua para os consumidores”, destaca.