WBBA vai debater desigualdade digital no Futurecom

A 30ª edição do Futurecom, tradicional evento que acontece de 30 de setembro a 2 de outubro em São Paulo, terá uma manhã de debates para pensar a desigualdade digital.

Promovido pela World Broadband Association (WBBA), o momento terá painéis sobre banda larga mais inteligente na América Latina, impulsionando o avanço da transformação digital, o desbloqueio do acesso, regulação, inclusão e apostas em tecnologias emergentes.

O objetivo é levantar pautas como Inteligência Artificial na revolução da infraestrutura, impulso na prestação de serviços e desbloqueio do crescimento inclusivo em toda a região.

“Entendemos a importância da parceria com a WBBA porque ajuda a reduzir a desigualdade digital, apoia a expansão da conectividade, promove boas práticas globais, atrai investimentos em infraestrutura e acelera a transformação”, destaca Fernando D’Ascola, head do portfólio de infraestrutura e tecnologia da Informa Markets, responsável pelo Futurecom.

Participam dos debates, entre outros nomes, o presidente da WBBA, Li Zhengmao, o ministro das Comunicações do Brasil, Frederico Siqueira Filho, e o diretor executivo, presidente e CEO da China Telecom, Ke Ruiwen.