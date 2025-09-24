Instituto Hélice completa sete anos de atuação

O Instituto Hélice, entidade sem fins lucrativos fruto da união de um grupo de profissionais das empresas Marcopolo, Rands, Soprano e Florense, completa sete anos de atuação na Serra Gaúcha.

Após diversos ciclos de evolução, atualmente o Hélice foca em ser um articulador entre empresas, academia, órgãos públicos e sociedade civil organizada, com o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação da Serra Gaúcha.

Em 2025, o Hélice lançou o primeiro Laboratório de Inteligência Artificial da Serra Gaúcha, que está em funcionamento. Atualmente, as ideias debatidas pelas empresas participantes estão na fase de testagem de soluções, para que posteriormente possam entrar em operação. O Lab IA Hélice tem capacitações realizadas pela DB, empresa sediada na Conexo.

“O Hélice foi o primeiro HUB de inovação aberta do Rio Grande do Sul e inspirou muitos outros no Estado. Olhamos para essa iniciativa buscando ressignificá-la, mirando em outras atuações com a certeza de que há muito a ser feito na Serra Gaúcha no que tange à cultura de inovação”, destaca Katherin Misura, diretora-executiva do Instituto. A rede do Hélice soma mais de R$ 45 bilhões em faturamento.