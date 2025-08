Escola da Inovação forma 32 alunos em Nova Petrópolis

A Escola da Inovação (EI) unidade de Nova Petrópolis, acaba de formar 32 alunos, finalizando três meses da qualificação. A jornada imersiva foi gerida pelo Instituto Hélice, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp) e da Sicredi Pioneira.

A iniciativa é gerenciada pelo Instituto Hélice, mantido pelas empresas Florense, Marcopolo, Metadados, Soprano, Unimed Serra Gaúcha e Randoncorp, em parceria com três instituições de Ensino Superior da Serra Gaúcha. São elas o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Centro Universitário Uniftec.

As aulas começaram em abril e ocorreram no Órbita, hub da Acinp, e no Espaço Sicredi Nova Petrópolis, além de outras sedes.

A Escola de Inovação ocorre desde 2022 em Caxias do Sul, e já formou 177 profissionais no total. Em 2025, o Hélice buscou expandir a escola para outras localidades – Nova Petrópolis foi a primeira turma fora de Caxias.

A diretora-executiva do Hélice, Katherin Misura, comenta que a EI traz uma experiência sólida aos participantes. “Ao término dos encontros, os alunos conseguem colocar em prática o que aprenderam e propõem uma solução para o mercado. É inovação com empreendedorismo a serviço da transformação da realidade”, comenta.



Para este semestre, a grade foi alterada com a inclusão de uma disciplina específica sobre Inteligência Artificial. São abordados conteúdos como futuro, ESG, ideação e lean startup, design, gestão de projetos de inovação, métodos ágeis, gamificação, nanotecnologia, robótica, prototipagem, entre outros.