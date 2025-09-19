Vazamento de dados expõe 252 milhões de registros de identidade

A Norton, player global de cibersegurança para consumidores e parte da Gen, compartilhou informações sobre um recente vazamento massivo de dados que expôs informações pessoais de mais de 252 milhões de pessoas em sete países.

A investigação revelou que três servidores mal configurados expuseram registros de identidade completos de cidadãos em países da América como México e Canadá, e em outros países do mundo como Turquia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e África do Sul.

As informações vazadas incluíam números de identificação, datas de nascimento, endereços e dados de contato - praticamente tudo o que é necessário para roubar a identidade de uma pessoa.

De acordo com a empresa, esse tipo de exposição pode levar a fraudes financeiras, roubo de identidade e golpes personalizados, pois, com dados tão sensíveis, cibercriminosos podem abrir contas falsas, apresentar declarações fiscais ilegítimas ou lançar ataques de phishing direcionados.

Pontos-chave do vazamento: