Kaspersky alerta para escalada de golpes no WhatsApp

A Kaspersky alerta para o crescimento dos golpes digitais no WhatsApp, que levou ao banimento de 6,8 milhões de contas fraudulentas nos primeiros seis meses de 2025.
Os criminosos estão usando ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para automatizar abordagens e criar mensagens sofisticadas, com promessas de lucro rápido, vagas de trabalho falsas, investimentos em criptomoedas e golpes com falsas notificações de débito de transportadoras.
Os golpes identificados pela Meta seguem um padrão: o contato inicial acontece por redes sociais, apps de namoro ou SMS, levando a vítima ao WhatsApp. Lá, ela recebe mensagens bem estruturadas, com links ou instruções para tarefas e investimentos que prometem retorno garantido — tudo parte de um esquema fraudulento, muitas vezes operado no exterior.
“Os golpes evoluíram. Com IA, os criminosos produzem textos bem escritos e convincentes, o que dificulta o reconhecimento da fraude. A automação dos ataques, aliada à confiança que os brasileiros depositam no WhatsApp, favorece a disseminação das fraudes”, alerta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.
Os criminosos, observa a Kaspersky, utilizam dados vazados para tornar suas mensagens mais personalizadas, incluindo informações como nome, CPF e histórico de consumo.
Os principais golpes detectados em contas banidas do WhatsApp:
Golpe de falsos de débitos junto a transportadoras: criminosos usam contas com selo de verificação e números estrangeiros para se passar por empresas de transporte ou e-commerce. Alegam que há uma entrega retida e solicitam o pagamento de taxas via PIX.
Investimentos em falsas exchanges de criptomoedas: eles se apresentam como consultores financeiros e induzem a depósitos em carteiras digitais ou sites falsos, prometendo lucros altos e rápidos, que nunca são pagos.
Convites para plataformas de jogos (como “Tigrinho”): Ofertas enganosas para atrair jogadores e induzir a compras ou investimentos fraudulentos.
Avisos falsos de débitos indevidos junto à Receita Federal (IRPF): Mensagens alarmistas que tentam assustar o usuário para obter dados pessoais ou dinheiro.
Falsas campanhas de ajuda governamental (como CNH Social, Bolsa Família, entre outras): Fraudes que exploram benefícios reais para coletar dados ou induzir pagamentos falsos.
Golpe da promessa de lucro fácil: Vítimas recebem ofertas de trabalho remoto ou tarefas simples com retorno financeiro rápido. Após um ganho inicial, são induzidas a “investir” mais para liberar supostos valores maiores.
Golpe do falso recrutamento: criminosos oferecem vagas com salários atrativos e processo seletivo simplificado. Depois, exigem taxas, cursos pagos ou documentos, e roubam dados pessoais.