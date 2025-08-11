Kaspersky alerta para escalada de golpes no WhatsApp

A Kaspersky alerta para o crescimento dos golpes digitais no WhatsApp, que levou ao banimento de 6,8 milhões de contas fraudulentas nos primeiros seis meses de 2025.

Os criminosos estão usando ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para automatizar abordagens e criar mensagens sofisticadas, com promessas de lucro rápido, vagas de trabalho falsas, investimentos em criptomoedas e golpes com falsas notificações de débito de transportadoras.

Os golpes identificados pela Meta seguem um padrão: o contato inicial acontece por redes sociais, apps de namoro ou SMS, levando a vítima ao WhatsApp. Lá, ela recebe mensagens bem estruturadas, com links ou instruções para tarefas e investimentos que prometem retorno garantido — tudo parte de um esquema fraudulento, muitas vezes operado no exterior.

“Os golpes evoluíram. Com IA, os criminosos produzem textos bem escritos e convincentes, o que dificulta o reconhecimento da fraude. A automação dos ataques, aliada à confiança que os brasileiros depositam no WhatsApp, favorece a disseminação das fraudes”, alerta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

Os criminosos, observa a Kaspersky, utilizam dados vazados para tornar suas mensagens mais personalizadas, incluindo informações como nome, CPF e histórico de consumo.



Os principais golpes detectados em contas banidas do WhatsApp:

