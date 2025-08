Gastos com segurança totalizarão US$ 213 bilhões, diz Gartner

Os gastos mundiais de usuários finais com segurança da informação estão projetados para chegar a US$ 213 bilhões em 2025, em comparação com os US$ 193 bilhões em 2024, de acordo com Gartner, Inc. Estima-se que os gastos aumentem 12,5% em 2026, totalizando US$ 240 bilhões.

“Os gastos com segurança já estabelecidos continuarão normalmente, mas algumas empresas estão sendo mais cautelosas com novos investimentos na área nesse clima altamente incerto e desafiador”, diz o diretor Analista Sênior do Gartner, Ruggero Contu.

Software de segurança é o segmento que mais cresce, porque mais empresas continuam migrando de sistemas on-premises para baseados em Nuvem, o que traz novos riscos de segurança.

O gerenciamento de postura de segurança na nuvem e cloud access security brokers são os principais impulsionadores desse segmento.

No período dessa previsão, as ameaças crescentes e o uso cada vez maior de Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Artificial Generativa (GenAI), tanto por usuários internos de IA quanto por atacantes, continuarão sendo os principais impulsionadores do crescimento.

“Orçamentos de defesa mais altos, ameaças crescentes, pressão regulatória cada vez maior e aumento da conscientização sobre cibersegurança, especialmente entre pequenas e médias empresas, manterão os gastos com segurança cibernética fortes no médio e longo prazo”, projeta Contu.