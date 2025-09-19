Porto Alegre,

Patricia Knebel

Publicada em 19 de Setembro de 2025 às 14:46

Iniciativa Bravas reúne mulheres líderes no RS neste sábado

Ana explica que meta é valorizar ideias, conteúdo e conexão

Bee Touch/Divulgação/JC
Patricia Knebel
Acontece neste sábado (20) o primeiro encontro do Bravas, iniciativa voltada para reunir mulheres de diferentes gerações e áreas, incluindo governo, academia, setor corporativo, cultura e empreendedorismo.
O nome "Bravas", alias, reflete um significado de bravura, a coragem e a resiliência das mulheres gaúchas, que enfrentam desafios e transformam suas realidades com determinação.
As participantes pode esperar uma convidada surpresa, que irá abrir o evento. “Ninguém sabe quem é até o momento da fala e isso é parte da proposta: sair da lógica dos nomes e valorizar a ideia, o conteúdo, a conexão, a mulher”, explica Ana Carolina Peuker, CEO da Bee Touch, e membro do conselho consultivo do Movimento Mente em Foco do Pacto Global da ONU.
Organizado de forma voluntária por Ana em parceria com Victória Kern, gerente de Produtos na Divisão de Educação Continuada e professora na Unisinos, e Caroline Bücker, diretora de Estratégia e Inteligência da Invest RS, o Bravas busca fortalecer os laços entre as mulheres gaúchas potentes.
O encontro é fechado, mediante convite, e será realizado das 9h às 11h, na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul.

