Huawei tem meta de 400 novos pontos de recarga ultrarrápida

Um ano após iniciar a comercialização de sua solução de carregadores ultrarrápidos para veículos elétricos no Brasil, a Huawei Digital Power anuncia uma nova fase de expansão no setor.

A companhia tem a meta de vender 100 unidades de potência (Power Units) e 400 dispensadores de recarga no país até o final de 2026, um movimento que visa atender à crescente demanda por infraestrutura de recarga e consolidar a tecnologia no mercado nacional.

A estratégia da empresa é impulsionada pelo rápido crescimento da frota de veículos eletrificados no Brasil. Em 2024, a frota total em circulação ultrapassou a marca de 400 mil veículos, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). E a tendência de alta continua. O mercado de veículos eletrificados cresceu 10% no primeiro trimestre de 2025. No período, 39.924 unidades foram emplacadas ao redor do Brasil.

Esse cenário expõe um grande déficit na oferta de pontos de recarga de alta velocidade. A solução da Huawei, que utiliza o lema "um segundo por quilômetro", é capaz de carregar o equivalente a 200 quilômetros em apenas cinco minutos, tornando a experiência de recarga similar à de abastecer um carro a combustão.

“Quando trouxemos essa tecnologia ao Brasil em 2024, apresentamos uma visão. Agora, em 2025, estamos falando de implementação e escala”, afirma o Roberto Valer, diretor-técnico da Huawei Digital Power. “Nossa meta de 400 dispensadores é ambiciosa, mas reflete a urgência do mercado e a confiança que temos em nossa solução, que já está em operação em nosso projeto piloto com a frota de ônibus elétricos de São Paulo”, afirma.