99 lança hoje categoria de carros elétricos em Porto Alegre

A 99 lançou hoje (1) em Porto Alegre a 99electric-Pro, categoria de carros elétricos e híbridos. A capital gaúcha é a terceira do País, depois de São Paulo e Brasília, a ter veículos eletrificados na plataforma de empresa de aplicativo de mobilidade urbana.

A frota total de carros eletrificados na base da empresa na cidade é de 700 veículos. A empresa já investiu mais de R$ 332 milhões nessa área.

O diretor de Inovação da 99, Thiago Hipólito, diz que a escolha de Porto Alegre reforça o papel estratégico da cidade no avanço da eletromobilidade no Sul do país.

“A cidade tem uma participação importante nas vendas de carros elétricos no País. Nosso compromisso é, cada vez mais, investir no futuro da mobilidade urbana, mais inteligente, acessível e consciente”, afirma ele, que está em Porto Alegre para fazer o lançamento.

Nessa terça-feira, os usuários que acessarem o app da 99 já encontrarão essa categoria no top das opções. Nesse momento, o serviço estará disponível nas regiões mais centrais da cidade.

O executivo explica que o conceito de lançamento de uma nova categoria pela empresa é começar menor e ir expandindo conforme por tendo densidade, ou seja, tento mais motoristas para atender determinada demanda. “Cuidamos isso para não oferecer uma demanda ruim para o usuário e para o motorista”, diz Hipólito, que também é presidente da Aliança pela Mobilidade Sustentável.

Atualmente, a plataforma da 99 conta com aproximadamente 19 mil carros elétricos e híbridos, que já realizaram mais de 20 milhões de viagens nas cidades em que está disponível e ajudaram a reduzir a emissão de mais de 18 mil toneladas de CO² na atmosfera.

“Essa é, por definição, uma categoria de nicho, ou seja, os usuários terão acesso ao carro elétrico e também veículos premium, explica Hipólito. Isso significa que o cliente pagará um pouco mais para andar em carros elétricos mais confortáveis e mais silenciosos e os motoristas, por sua vez, receberão mais pela corrida.

Estudos da empresa apontam que os motoristas parceiros da 99 que trocam o carro a combustão por um veículo elétrico chegam a reduzir cerca de 80% dos custos operacionais. Isso resulta em uma economia de até R$ 3 mil por mês, dependendo do volume de corridas.

Além disso, o parceiro ganha em média 60% a mais por corrida em relação às categorias como a 99POP, além de o Rio Grande do Sul contar com isenção de IPVA para carros elétricos.

O 99 faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.

Big numbers da 99 em eletrificação:

● Investimento realizado desde o início da iniciativa: mais de R$ 332 milhões.

● Número de viagens realizadas pela 99 em carros eletrificados: mais de 20 milhões.

● Número de passageiros que tiveram a experiência com veículos eletrificados: +31 milhões

● Número de impressões: +1,9 bilhões.

● Número de carros eletrificados (elétricos e híbridos) cadastrados na plataforma: +19 mil veículos.

● Cidades que operam veículos eletrificados: 169 municípios

● Número de quilômetros percorridos com os carros eletrificados: + de 162 milhões.

● Motos ativas: + de 3 mil motos

● Viagens de passageiros e para entrega na plataforma da 99 em 2024: + de 130 mil

● Redução de emissões de CO2 com a utilização de EVs: + 18,5 mil toneladas, equivalente a + de 145 mil árvores

Didi na China

● Número de carros eletrificados na plataforma: Mais de 4 milhões (3,5 milhões são elétricos)

● Kilometragem rodada por elétricos: 70% do total

● Redução de de CO2 com a utilização de EVs: 5.347 milhões de toneladas