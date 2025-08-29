Fundação Bradesco adota SAP S/4HANA

Como parte de um amplo projeto de transformação digital com foco em obter ganhos substanciais na gestão de finanças, compras e projetos, a Fundação Bradesco implementou o SAP S/4HANA.

O projeto tem como meta trazer impactos diretos na gestão administrativa das 40 escolas próprias da Fundação Bradesco que estão em todos os estados do país e no Distrito Federal. Atualmente, mais de 42 mil alunos em situação de vulnerabilidade social são atendidos por essa iniciativa.

O sistema já está em operação, com resultados em fluidez de processos, governança, compliance e preparação para mudanças regulatórias, como a Reforma Tributária.

“Quando falamos em transformação digital, não estamos apenas falando de tecnologia, mas de pessoas. Começamos nossa jornada em 2023 focando na reconstrução dos processos e no fortalecimento das equipes. Não há transformação real sem um alicerce sólido”, comenta o superintendente de TI da Fundação Bradesco, Marcos Braga.

A Deloitte, responsável pela condução do projeto, atuou como parceira estratégica da instituição na jornada. O trabalho envolveu uma abordagem multidisciplinar que contemplou o redesenho de processos, gestão de mudanças, segurança cibernética, controles internos e integração de sistemas.

Antes apoiada em sistemas internos desenvolvidos sob demanda, a Fundação optou por uma solução única e integrada, capaz de centralizar processos e fornecer visibilidade em tempo real de toda a operação. Essa mudança permite automatizar as rotinas críticas, como controle de estoque de alimentos e análise financeira, otimizando o uso de recursos e promovendo uma governança mais eficiente.

“Com o apoio da Deloitte na implementação do SAP S/4HANA, conseguimos gerenciar melhor nossos recursos, garantindo que cada centavo seja investido da melhor forma possível na educação de nossos alunos”, afirma Marcos.

A instituição avaliou diferentes fornecedores e optou pela solução da SAP por permitir operar com uma base única, sem necessidade de customizações excessivas ou softwares adicionais, o que favoreceu a adoção de uma arquitetura limpa (Clean Core) e preparada para crescer de forma estruturada.

“Essa parceria reflete o impacto que a tecnologia pode gerar quando usada de forma estratégica. Soluções empresariais como o SAP S/4HANA têm o poder não apenas de otimizar operações, mas de contribuir com o impacto social de instituições que transformam vidas. É gratificante ver nossa tecnologia impulsionando o futuro da educação no Brasil”, destaca Adriano Testoni, vice-presidente de Vendas da SAP Brasil.