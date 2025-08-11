SOU cria área de segurança cibernética; Kieling será o CIO

Com mais de 25 anos de experiência no mercado corporativo, Robertson Kieling assume o cargo de CIO da SOU, empresa focada em nuvem, cibersegurança, inteligência artificial e dados.

Especialista em Governança de TI, IT Security e LGPD, o executivo, que também é sócio da empresa, chega para liderar a nova área de segurança cibernética e a de serviços gerenciados para ambientes híbridos.

“Estou confiante de que podemos entregar ainda mais qualidade para os clientes da SOU. Cibersegurança é, hoje, uma questão de sobrevivência no mercado”, comenta Kieling.

Dados da Peers Consulting + Technology, o segmento movimentou quase US$ 3 bilhões no Brasil em 2024, valor equivalente a cerca de R$17 bilhões. A consultoria projeta ainda um aumento de 9% para o setor ainda este ano. Nos próximos quatro anos, o volume de capital é ainda maior: estima-se que soluções de cibersegurança movimentem quase US$ 4,5 bilhões no país.

“Os negócios no país tendem a destinar entre 4% e 7% dos seus orçamentos de TI para segurança, o que, infelizmente, ainda é pouco. É preciso que os líderes se conscientizem da importância da cibersegurança”, alerta.

Para ele, a segurança precisa ser pensada como um acelerador dos negócios.

“Planejar essa jornada é investir em continuidade, inovação e resiliência. A SOU entende a realidade do negócio para desenhar soluções personalizadas e escaláveis, que evoluem junto com os seus desafios”, completa.

O CEO da SOU, Fabio Junges, conta que este movimento também representa uma ampliação da atuação da empresa e a consolidação da reestruturação para três pilares fundamentais: Managed Services, Cybersecurity, e AI & Data.

“Estamos muito contentes com este reposicionamento. Dessa forma, qualificamos as nossas entregas ainda mais e cumprimos com a nossa missão de trazer o futuro aos nossos clientes”, destaca.