Modelos abertos da OpenAI estão disponíveis na AWS

A Amazon Web Services (AWS) anunciou que os modelos abertos da OpenAI – modelos com os parâmetros treinados disponibilizados publicamente – estarão disponíveis via Amazon Bedrock e Amazon SageMaker AI pela primeira vez, permitindo que os clientes construam aplicações de inteligência artificial (IA) generativa de forma rápida e fácil.

Os dois novos modelos abertos da OpenAI (gpt-oss-120b e gpt-oss-20b) colocarão mais tecnologias de IA nas mãos das organizações.

Os clientes também podem integrar o gpt-oss-120b e gpt-oss-20b com a segurança de nível empresarial do Amazon Bedrock e ferramentas como Guardrails, que ajuda a bloquear até 88% do conteúdo nocivo usando proteções configuráveis, com suporte para Importação de Modelo Personalizado, Bases de Conhecimento e capacidades de personalização futuras.

Com o Amazon SageMaker AI, a ideia é que os clientes possam aproveitar os modelos abertos da OpenAI junto com ferramentas abrangentes para pré-treinamento, avaliação, fine-tuning e implantação de modelos.

"Modelos abertos são uma área importante de inovação no desenvolvimento futuro da tecnologia de IA generativa, por isso investimos em fazer da AWS o melhor lugar para executá-los, incluindo os que estão sendo lançados pela OpenAI," disse Atul Deo, diretor de produto da AWS.