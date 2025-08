Novo Hamburgo Feevale Summit está com inscrições abertas

Nos dias 30 de setembro e 1º e 2 de outubro acontecerá o Novo Hamburgo Feevale Summit 2025, reunindo participantes do ecossistema em um ambiente voltado à inovação, ao empreendedorismo e ao fortalecimento de redes estratégicas.

A nova edição foi lançada nessa terça-feira (6), ocasião em que foi apresentada a nova identidade visual do evento, antes Feevale Summit e que, nesse ano, passará a se chamar Novo Hamburgo Feevale Summit.

evento terá dois palcos com painéis e palestras simultâneos: Negócios Conscientes e Conexões 360º, e acontecerá em diversos espaços da Universidade e em Novo Hamburgo. As inscrições, gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas no site : Negócios Conscientes e Conexões 360º, e acontecerá em diversos espaços da Universidade e em Novo Hamburgo. As, gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas no

O reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, destacou a reformulação do evento a fim de incorporar a identidade do movimento de inovação que tem se espalhado pelo Estado.

“Inspirados por essa onda, buscamos que a cidade de Novo Hamburgo assuma o protagonismo no mapa da inovação. Teremos a presença de diversos convidados especiais, e com a expertise adquirida nas edições anteriores e a força da nossa rede, temos a convicção de que esse evento posicionará ainda mais nossa cidade e a Universidade no ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul”, destacou.

São correalizadores do Summit o Sicredi Pioneira, Sebrae, Feevale Techpark e Prefeitura de Novo Hamburgo.

“Desde o início, unimos forças para fazer diferente, e hoje falamos de futuro com uma cidade que já tem uma nova cara. Nosso compromisso é com o desenvolvimento econômico, social e humano, unindo forças com a Universidade, entidades e toda a comunidade”, comentou o prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Daiana de Leonço Monzon, apresentou uma das novidades desta edição: serão oferecidos roteiros turísticos por Hamburgo Velho e pelos Caminhos de Lomba Grande, que proporcionarão vivências culturais aos participantes do evento.

“Política pública é um dever do governo, mas a construção é coletiva, e eventos como este fazem com que tenhamos muitas ideias e oportunidades de desenvolvimento para melhorar a cidade”, ressaltou.

As duas primeiras edições impactaram, em um total de 62 horas de programação, cerca de 5,4 mil participantes, contaram com 370 empresas, cerca de 150 speakers, diversas atrações culturais e desafios para incentivar a transformação de ideias em negócios e a visibilidade de startups.