Gramado Summit contrata COO e quer crescer 50%

Com faturamento de R$ 8 milhões na última edição, a Gramado Summit projeta um salto para o próximo ano: crescer 50% e atingir R$ 12 milhões em receita bruta. Para sustentar essa nova fase de expansão, que inclui internacionalização e profissionalização da gestão, o festival de inovação anunciou a chegada de Karlo Tomazelli como Chief Operating Officer (COO).



A contratação marca uma virada para transformar a Gramado Summit em uma operação mais sólida e escalável. A missão de Tomazelli será viabilizar o crescimento acelerado sem abrir mão da qualidade e da experiência que fizeram da Gramado Summit o maior brainstorming de ideias da América Latina.



"Estamos vivendo um processo de transição importante, de um evento que nasceu de uma ideia ousada para uma companhia sólida, com governança e metas claras de expansão", explica o fundador e CEO do evento, Marcus Rossi.



Ele seguirá responsável pelo produto e posicionamento da marca. Já o novo COO terá autonomia para liderar toda a operação da Gramado Summit, com um olhar técnico e estratégico na gestão da marca e a ampliação internacional. A expectativa é realizar uma edição em Córdoba, na Argentina, em 2026, além da já anunciada edição em Gramado, de 6 a 8 de maio.

O COO explica que seu trabalho é buscar outras linhas de receita dentro do próprio evento, além de aprimorar a administração. “Queremos aproveitar todas as oportunidades possíveis”, comenta.



Natural de Gramado, o executivo de 38 anos é formado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e tem passagens pela Magazine Luiza, Chocolate Lugano e Hotel Serra Azul. Recentemente, foi diretor administrativo-financeiro da Criamigos, sendo responsável pela modelagem orçamentária, gestão de fluxo de caixa e análise de resultados.