Inicia nessa terça etapa de aceleração do BRDE Labs RS

Acontece nessa terça-feira (5) o Welcome Aboard, quando as 15 startups selecionadas iniciam a etapa de aceleração do programa BRDE Labs 2025. O evento acontece a partir das 11h, no Hub One Porto Alegre (Rua Cândido Silveira, 198, bairro Auxiliadora). Pelo quinto ano consecutivo, o Feevale Techpark será responsável pela metodologia de aceleração do programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que está em sua sexta edição.