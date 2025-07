Caldeira anuncia 200 jovens selecionados para programa de capacitação

No dia 30 de julho acontece a Live dos Selecionados, evento que marca o anúncio dos 200 jovens aprovados para a etapa presencial do Geração Caldeira 2025, iniciativa do Instituto Caldeira.

A etapa presencial acontece de agosto a dezembro e inclui formação técnica, certificações de empresas de tecnologia (AWS, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce e Nvidia) e bolsas de R$ 4 mil para cada participante. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 800 mil em apoio financeiro.

O Geração Caldeira busca preparar jovens para carreiras na nova economia, com foco em áreas como Inteligência Artificial e Dados, Marketing e Design, Programação Java, e Gestão Comercial.

A edição de 2025 teve início em maio com uma fase online que recebeu 18 mil participantes de todo o país. Todos os inscritos tiveram acesso gratuito a uma trilha educacional online de 120 horas de conteúdo na plataforma Alura, recebendo certificados em cada etapa da formação.

As aulas presenciais começam no dia 11 de agosto e vão até 10 de dezembro, quando acontece a formatura. Após formados, os alunos são encaminhados para vagas de trabalho com empresas parceiras de empregabilidade - a expectativa é que 90% deles sejam empregados.

"Recebemos inscrições de todo o Brasil para esta edição do Geração Caldeira, e teremos pelo menos dez alunos de fora do Rio Grande do Sul participando da etapa presencial", comenta o diretor do Campus Caldeira, Felipe Amaral.

Além da bolsa de suporte financeiro, esses alunos também têm hospedagem para morar em Porto Alegre durante seis meses. “Estamos atraindo para a cidade talentos de todo o país, que devem ser inseridos no ecossistema de inovação gaúcho após a formatura, por meio dos nossos parceiros de empregabilidade", acrescenta.



Além da solenidade presencial, o evento será transmitido ao vivo, permitindo que jovens e familiares acompanhem a divulgação de qualquer lugar do Brasil. A programação completa da live inclui aquecimento com entrevistas, falas institucionais e uma retrospectiva da edição, encerrando com uma mensagem de Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira, aos selecionados.