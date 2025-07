Tecnopuc Garage está com inscrições abertas para startups

Estão abertas até 20 de agosto as inscrições para a 19ª edição do Tecnopuc Garage, programa gratuito de modelagem de negócios do Tecnopuc – Parque Científico e Tecnológico da PUCRS.

A iniciativa é voltada para empreendedores com um projeto inovador, de base tecnológica e potencial de escala. São oferecidas até 20 vagas para empreendedores de qualquer lugar do mundo.

Os encontros ocorrem de forma híbrida e em língua portuguesa, com início em 28 de agosto e término em 30 de outubro, dentro da programação do Tecnopuc Experience.

“O Garage é o início da jornada de muitas startups aqui no Tecnopuc. Ao final do Garage, o objetivo é que os participantes tenham clareza sobre o que resolvem, para quem é essa solução e como ela é entregue”, explica Jéssica Rodrigues, líder do Tecnopuc Startups.

Durante o programa, especialistas abordarão temas como modelagem de negócios, análise de mercado, validação de hipóteses, vendas, legislação, desenvolvimento de software, além de preparação para pitches.

"O programa foi muito valioso para o nosso início da startup. Entramos na fase ainda de ideação e saímos do Garage já com o MVP pronto e começando a rodar o aplicativo”, conta Eliza Pasquali, uma das fundadoras da Estudify, startup destaque da 18ª edição do Garage.

Um dos itens solicitados na inscrição é o envio de um vídeo de até três minutos com o pitch da startup, incluindo informações sobre o problema que pretende resolver, a solução proposta, o mercado-alvo, a sugestão de valor e o modelo de negócios.