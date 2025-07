Mais de 100 milhões de brasileiros já portaram número de telefone

O Brasil alcançou a marca de 100 milhões de números telefônicos portados. Desse total, 24,78 milhões são de telefones fixos e 75,22 milhões de móveis.

A implementação da portabilidade foi feita em 2008, por meio da criação, pela Anatel, da Entidade de Administradora da Portabilidade Numérica no Brasil, que é gerenciada pela ABR Telecom desde sua instituição.

Desde então, o sistema tem evoluído, com destaque para a implementação, em 2023, de um sistema de confirmação do pedido do cliente, feito por SMS, para aumentar a segurança do processo.

Entre o mês de abril até o dia 30 de junho deste ano, foram realizadas 1,73 milhão de trocas efetivadas, sendo 479,35 mil usuários de telefonia fixa e 1,25 milhão de usuários de telefonia móvel mudaram de operadora, mantendo o número.

A portabilidade numérica pode ser feita entre operadoras do mesmo tipo de serviço – de móvel para móvel ou fixo para fixo – dentro do mesmo DDD. O processo leva até três dias úteis após a solicitação, também podendo ser agendado. Se o cliente desistir, tem dois dias úteis para cancelar o pedido.