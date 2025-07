Remessas mundiais de PCs aumentaram 4,4%, aponta Gartner

O aumento do estoque motivado por tarifas nos Estados Unidos e as atualizações de desktops com Windows 11 impulsionaram o crescimento das remessas mundiais de PCs, e isso deve seguir acontecendo ao longo de todo ano.

No total, foram mais de 63 milhões de unidades no segundo trimestre de 2025, um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com os resultados preliminares do Gartner.

A demanda das empresas superou a dos consumidores, afirma o diretor de Pesquisa do Gartner, Rishi Padhi. “É um movimento sustentado pelas migrações para o Windows 11 e pelas renovações de desktops da era pandêmica, enquanto as renovações dos consumidores diminuíram, pois os compradores adiaram as compras”, analisa.

A previsão é de que esse crescimento seja de 2,4% em 2025. “No segundo semestre de 2025, espera-se que o crescimento das remessas se estabilize à medida que os fornecedores reduzem o estoque em resposta à demanda, possivelmente criando excesso de inventário até o fim do ano”, relata.

Não houve grandes mudanças nas classificações dos cinco principais fornecedores em todo o mundo no segundo trimestre de 2025. A Lenovo registrou o maior crescimento nas remessas globais de PCs entre os cinco principais fornecedores, com 13,9% ano a ano. Em seguida aparecem HP, Dell, Apple e Asus.

As tendências desse mercado será um dos temas da Conferência Gartner CIO & IT Executive 2025, que acontece de 22 a 24 de setembro em São Paulo (SP).