IluminaTown busca projetos voltados à iluminação pública

Estão abertas até o dia 14 de setembro as inscrições para o IluminaTown, desafio de inovação propõe explorar possibilidades no serviço de iluminação pública.

site . Startups, empresas, universidades e indivíduos interessados já podem se inscrever no

O desafio de inovação aberta vai buscar soluções conectadas à infraestrutura de iluminação pública urbana para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, por meio da geração de serviços agregados, do aumento da eficiência operacional e do fortalecimento da segurança patrimonial.

Promovido pelo laboratório de inovação aberta Hubittat, com apoio do exoLAB, o IluminaTown conta com a parceria do Sebrae Startups e da prefeitura de Porto Alegre, além do suporte das concessionárias de iluminação pública IPSul e IP Canoas.

O IluminaTown desafia os participantes a inovar em três áreas estratégicas: receitas acessórias, eficiência operacional e segurança patrimonial.

As soluções podem aproveitar a infraestrutura existente, como postes e luminárias, para oferecer novos serviços, como Wi-Fi público, antenas 5G, câmeras, sensores, carregadores elétricos ou qualquer outro que amplie a qualidade de vida da população.

Também há espaço para propostas que otimizem a gestão das equipes, os sistemas de cadastro e manutenção dos pontos de iluminação, além de tecnologias que ajudem a proteger os equipamentos contra furtos.