Squadra investe R$ 20 milhões na plataforma de IA Genius  

A Squadra, consultoria de tecnologia especializada em apoiar empresas em suas jornadas de transformação digital, anunciou o lançamento da Genius.

A plataforma impulsionada por Inteligência Artificial (IA) foi desenvolvida para otimizar o fluxo de trabalho e acelerar o ciclo de desenvolvimento de plataformas e soluções digitais que a companhia cria para os clientes.

Com investimento de R$ 20 milhões e apoio do BNDES, a Genius conduz múltiplos projetos simultaneamente, como a criação de soluções modernas, a modularização de sistemas com arquitetura evolutiva e a redução da complexidade de aplicações.

“Muitas companhias hoje já nasceram no mundo digital, mas a maioria ainda vive sob a pressão do legado e evita mexer nesses ativos por medo de falhas operacionais, o que também impede a inovação”, afirma o diretor executivo de Inteligência Artificial, Inovação e Operações da Squadra, Romulo Cioffi.



O Legacy Modernization by Genius mapeia todo o ecossistema legado das empresas, identificando onde podem ser aplicadas melhorias, e entrega respostas aderentes ao core do negócio do cliente impulsionando a precisão em processos e decisões, reduzindo erros e elevando a qualidade dos resultados da iniciativa em desenvolvimento.

“Acreditamos que a Inteligência Artificial só faz sentido quando aplicada com propósito, direcionada por um problema real de negócio e não por modismos tecnológicos. É por isso que seguimos o princípio de ‘Value First, powered by AI’, guiando nossas decisões com foco em impacto e valor concreto”, diz Alcebíades Araújo, especialista em IA da Squadra.

A solução será utilizada em diferentes frentes e já está impulsionando projetos de modernização de sistemas legados realizados pela empresa por meio do Legacy Modernization by Genius, que utiliza ferramentas inteligentes para extrair valor das aplicações legadas das organizações,