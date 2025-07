IA e conteúdo: máquinas não podem monopolizar criatividade

Os limites do uso da Inteligência Artificial na produção de conteúdo para pela atenção com a exatidão do resultado gerado, mas outro aspecto importante dessa intersecção é o risco de passarmos a entregar para a IA generativa a tarefa de pensar por nós.

Na prática, isso já tem acontecido quando alguém pede que o ChatGPT, por exemplo, escreva um artigo ou até mesmo um livro.

Isso porque, ao longo da história, a humanidade aprendeu a pensar introspectivamente, construindo um diálogo reflexivo. As ideias surgem, evidentemente, da análise do conhecimento de domínio de cada pessoa e da reflexão lógica sobre este conhecimento acumulado pelo indivíduo.

LEIA MAIS: Na fronteira entre IA e conteúdo, aposte na criatividade “Poucos compreendem que os melhores profissionais são aqueles que entendem os limites das tecnologias e compreendem que a mera repetição ou cópia não os levará a resultados diferenciados”, alerta Luis Lamb, pesquisador em Inteligência Artificial.

A criatividade exige associações, inferências, induções, abduções e outras formas sofisticadas de raciocínio. Artistas criativos, que mudaram paradigmas, têm uma percepção muito aguda da realidade e pensam profundamente.

O fundamental é olhar para a IA como uma ferramenta que vai ajudar os profissionais a realizar melhor o seu trabalho, com mais velocidade e eficiência.

No artigo How generative AI could disrupt creative work, os autores David De Cremer, Nicola Morini Bianzino e Ben Falk destacam o cuidado que deve existir para as máquinas não monopolizarem a criatividade.

“Se a IA generativa de baixo custo minar o conteúdo humano autêntico, existe um risco real de que a inovação desacelere com o tempo, à medida que os humanos criam cada vez menos arte e conteúdo novos”, alertam.

Por outro lado, com o crescimento das produções criativas sintéticas, a tendência é que, com o tempo, as pessoas passem a valorizar cada vez mais o conteúdo aprofundado, de credibilidade e autêntico, estando, inclusive, dispostas a pagar mais por isso.