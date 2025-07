Fapergs lança edital de R$ 20 milhões para ambientes de inovação

O Rio Grande do Sul terá R$ 20 milhões para o desenvolvimento de projetos voltados à inovação e ao avanço tecnológico nos ambientes localizados nas cinco regiões do programa Inova RS mais afetadas pelos eventos climáticos extremos de 2024: Central, Metropolitana e Litoral Norte, Serra Gaúcha, Sul e dos Vales.

O governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), lançou nessa quinta-feira (3) o edital do Programa de Apoio aos Ecossistemas de Inovação.

O objetivo é fortalecer em especial parques tecnológicos e incubadoras com foco na reconstrução e resiliência do Estado.

A secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, explica que a ideia é articular a produção de conhecimento, o setor produtivo e o desenvolvimento tecnológico. “Os ambientes de inovação são uma das fortalezas do Rio Grande do Sul, acumulando décadas de experiência e contribuição para a sociedade. Por isso, com este edital, queremos impulsionar as regiões mais atingidas pelas enchentes por meio dos parques tecnológicos e incubadoras”, destaca.

Cada proposta submetida poderá receber até R$ 2 milhões, conforme a faixa em que se enquadrar. Os recursos são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), que é voltado para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais do desastre climático no Estado.

"Com este edital, reafirmamos nosso compromisso com a reconstrução e o fortalecimento da inovação no Rio Grande do Sul. Ao apoiar parques tecnológicos e incubadoras das regiões mais impactadas pelos eventos climáticos de 2024, buscamos não apenas reerguer estruturas, mas impulsionar soluções criativas e sustentáveis”, ressalta o diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin.

A submissão de propostas começa nesta sexta-feira (4) e se estende até 29 de agosto de 2025.

O Rio Grande do Sul conta com 19 parques tecnológicos e 45 incubadoras distribuídos em várias regiões do Estado:



Região Metropolitana e Litoral Norte: sete parques e 15 incubadoras;

Região Central: três parques e seis incubadoras;

Região dos Vales: três parques e duas incubadoras;

Região Sul: dois parques e três incubadoras;

Região Serra Gaúcha: um parque e uma incubadora.

Fonte: Observatório da Inovação (Sict)