Gerdau e Caldeira se unem para intensificar capacitação de jovens em tech

Com mais de 11 mil alunos na base – quase 9 mil da sociedade em geral e outros 2,5 mil da Gerdau – 2 mil cursos concluídos e 422 provas realizadas em 2024, a plataforma Data4All agora está disponível para os alunos do Geração Caldeira, programa voltado à capacitação de jovens de 16 a 24 anos para atuar em carreiras da nova economia.

A solução foi desenvolvida em parceria entre a Gerdau e a edtech Ada, e é voltada ao ensino de tecnologia de dados e inteligência artificial.

“A oportunidade de incluir nosso programa de cursos de inovação e tecnologia no Geração Caldeira é mais uma maneira de impactar positivamente as regiões em que estamos presentes”, destaca o diretor global de TI e Digital da Gerdau, Gustavo França.

A Data4All permitirá que os participantes, alunos e ex-alunos de escolas públicas que desejam trabalhar no mundo da inovação e da tecnologia, tenham acesso a uma trilha de conteúdo com 200 aulas, abrangendo conteúdos de programação, tecnologia, ciência de dados, IA, e desenvolvimento de soft skills, com o objetivo de prepará-los para enfrentar os desafios específicos de cada área.

“O projeto já está rodando. Conduzimos uma turma modelo, mobilizamos os participantes e os nossos cientistas de dados e agora vamos trabalhar com o nosso time para monitorar e impulsionar o desenvolvimento dessa turma”, revela França.

Para o diretor do Campus Caldeira, Felipe Amaral, a parceria do Caldeira com a Gerdau reforça a importância de programas educacionais prepararem jovens talentos da rede pública para trabalharem na nova economia. “O Data4All é uma grande oportunidade para os alunos do Geração Caldeira terem acesso a conteúdos de alta qualidade sobre ciência de dados e IA”, analisa.

A plataforma Data4All também é utilizada no programa G.Data, focado na formação em análise de dados, que capacita colaboradores da Gerdau a solucionar desafios reais em suas respectivas áreas por meio da aplicação da ciência de dados. No último ano, o programa formou 60 cientistas de dados.

São profissionais prontos para atuar no mercado e qualificados em conhecimentos que tem uma conexão direta com a necessidade da sociedade.

“A ideia nasceu para possibilitar o reskilling do time da Gerdau e habilitar a inclusão social via tecnologia. Nosso propósito é empoderar pessoas que empoderam futuro”, explica o diretor global de TI e Digital da Gerdau.

A iniciativa, realizada em conjunto com o Instituto Gerdau para promover o desenvolvimento da sociedade ao qualificar pessoas para um mundo que cada vez mais usa tech, começou no Brasil e está disponível também no México e Peru. A perspectiva é levar para todas as geografias nas quais a Gerdau atua, inclusive nos Estados Unidos.

“A Gerdau é uma empresa genuinamente brasileira, com 124 anos de história, que tem avançado cada vez mais em sua jornada de inovação, realizando as transformações necessárias para o negócio por meio do digital e da tecnologia. Unido a isso, está o constante compromisso da companhia em desenvolver e capacitar seus colaboradores e pessoas interessadas em se prepara para o mercado de trabalho”, conclui França.