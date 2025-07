Katherin Misura assume como diretora-executiva do Instituto Hélice

O Instituto Hélice conta com uma nova diretora-executiva: Katherin Misura assume o posto no lugar de Salissa Paes Festugato, que estava no cargo desde 2023. Administradora, Katherin é especialista em Digital Business e possui MBA em Tecnologia para Negócios.

Ela liderava a iniciativa de inovação do Sebrae na Serra Gaúcha. O principal objetivo à frente do Hélice é fortalecer a marca da inovação aberta além de reorganizar a forma como o Instituto vive seu propósito, com um novo portfólio de produtos e serviços disponíveis até o final do ano.

“O Hélice tem o papel de ser um forte articulador entre as hélices do ecossistema (universidade, governo, setor privado e a sociedade civil), e de ser uma mesa redonda onde a rede desenvolve projetos comuns. Essa articulação é o desafio”, destaca Katherin.

Em fevereiro, o Hélice lançou um Laboratório de Inteligência Artificial para a Serra Gaúcha, iniciativa que realiza encontros semanais em um programa de capacitação que está em andamento.

O Instituto Hélice foi fundado em 2018 e é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha para desenvolver o ecossistema e a cultura de inovação da Serra Gaúcha. São seis as empresas mantenedoras: Florense, Marcopolo, Metadados, Soprano, Unimed Serra Gaúcha e Randoncorp.