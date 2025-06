Região Sul tem crescimento expressivo em automação, aponta GS1 Brasil

A Região Sul teve um aumento significativo no índice de automação dos consumidores, aponta levantamento realizado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. O “Índice de Automação de Consumidores” revela que a média de automação nos três estados do Sul saltou de 0,14 em 2017 para 0,30 em 2024.

Em 2024, a região Sul apresentou desempenho muito próximo ao Sudeste, com índice de 0,69 em acesso à internet e 0,40 em aplicativos. O destaque está para as dimensões de eletrodomésticos e veículos, com índices de 0,31 e 0,14, respectivamente, os mais altos entre todas as regiões. Esses resultados evidenciam uma maior familiaridade e integração com tecnologias, tanto no ambiente doméstico quanto no automotivo.

A região segue uma trajetória consistente e madura em automação, com elevados índices, refletindo um ecossistema digital consolidado e fortemente integrado à rotina dos consumidores.

“A automação deixou de ser um diferencial e passou a compor a rotina das pessoas em múltiplos aspectos”, afirma João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil.

A região também liderou o índice de automação nas residências em 2024, com 0,15, similar ao Nordeste. Esse patamar reforça a presença crescente de soluções inteligentes no espaço doméstico dos consumidores do Sul. Já na dimensão de itens pessoais, atingiu 0,13, acompanhando a média nacional, o que revela um comportamento digital estável e consolidado.

O estudo acompanha a incorporação de tecnologias e recursos automatizados em diversas esferas da vida dos consumidores como compras, saúde, mobilidade, educação e relações sociais. A abrangência, de 2017 até 2024, serve como termômetro da adesão dos brasileiros às soluções digitais, além do fato desse acompanhamento ao longo do tempo permitir mapear desigualdades no acesso à tecnologia e apoiar políticas de inclusão digital.

A pontuação varia de 0 a 1, sendo que o índice mais próximo de 1 tem maior nível de automação, tecnologia e digitalização adotado pelo consumidor. Em todo o País, a amostra da edição 2024 entrevistou 4,2 mil consumidores em todo o País, a partir de 18 anos de idade até 50+, com metodologia quantitativa em coleta de dados por meio de painel online.