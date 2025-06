Invest RS e Caldeira realizam missão a Londres com foco em deep tech

A partir desse domingo (22) e até o dia 27 de junho, a Invest RS e o Instituto Caldeira participam de uma série de agendas em Londres com foco em inteligência artificial (IA) e deep tech.

Essa é a primeira das três missões de 2025 que serão correalizadas – além de Londres, as equipes também irão para o Vale do Silício, em agosto, e para a China, em outubro.

A programação inclui visitas técnicas a empresas de IA e deep tech, como IBM Quantum, Oracle, East X Ventures, Ascension, Opus, UCL Biology Lab, Seedlegals, Novabook, Oxford Tech Park, Cohere, Teya/SaltPay, Starman AI e Innovate UK, além de encontros com investidores especializados e executivos de fundos de venture capital.

LEIA TAMBÉM: TJRS lança oito IAs para agilizar e qualificar decisões judiciais

Também serão realizados masterclasses com pesquisadores de Oxford e Cambridge e momentos de integração entre os integrantes da delegação e líderes do ecossistema local.

"Essa parceria com o Caldeira coloca a nossa agência em regime de colaboração, algo em que acreditamos muito como força motriz da nossa estratégia de geração de oportunidades. Em segundo lugar, o roteiro planejado é uma chance única para colocar as empresas gaúchas em contato relevante e diferenciado com locais de referência no mundo”, explica o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

A capital britânica foi escolhida por ser um dos epicentros de tecnologia na Europa e por concentrar algumas das principais empresas, universidades e centros de pesquisa do mundo. Londres integra o chamado “Triângulo Dourado”, com Oxford e Cambridge, formando um dos pipelines de talentos mais robustos.

A proposta da missão é oferecer uma imersão de cinco dias em tecnologias que estão reconfigurando a economia global, como inteligência artificial, computação quântica e automação.

“As missões internacionais são uma das formas mais potentes de gerar conhecimento aplicado, internacionalizar o olhar estratégico dos nossos líderes e colocar o Brasil em diálogo direto com as vanguardas tecnológicas”, afirma o diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério.