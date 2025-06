TJRS lança oito IAs para agilizar e qualificar decisões judiciais

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) migrou no ano passado 10,4 milhões de processos para a nuvem, cerca de 200 terabytes de dados, em 21 dias, uma missão sem precedentes de enfrentamento das enchentes que atingiram a sede da instituição.

O que começou como medida de ‘sobrevivência’ abriu uma janela de novas oportunidades tecnológicas que culminaram com o anúncio de hoje (12): o lançamento de oito ferramentas de Inteligência Artificial para magistrados, advogados e cidadãos.

São soluções que ajudarão os juízes a extrair dados de processos para o julgamento, transcrevem conteúdo das audiências de vídeo para texto e facilitam o entendimento das pessoas leigas sobre os termos judiciais.

“A migração para a nuvem, em parceria com a AWS e Serpro, nos colocou em um patamar completamente diferente, em que passamos a ter contato com as melhores tecnologias do mundo”, comenta o desembargador e presidente do Conselho de Comunicação Social e do Conselho de Inovação e Tecnologia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Antonio Vinicius Amaro da Silveira.

Os custos de criação das IAs envolveram horas do time de desenvolvimento e investimento dos parceiros; já as licenças e processamento em nuvem tem um custo anual de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

O lançamento de hoje envolve ferramentas importantes e que deverão impactar o modelo de prestação jurisdicional - Gaia é a plataforma onde estarão todos esses agentes. Três das IAs, especialmente, levarão imenso avanço na forma de trabalhar dos magistrados, aponta o desembargador.

A Gaia Assistente permite ao usuário conversar com o processo extraindo dados significativos para formação da convicção e julgamento, como de onde foi extraída uma prova e em qual parte do processo a testemunha alega determinado fato, entre outras funcionalidades.

Integrada a ela, está a Gaia Audiência Inteligente que, ao estar em contato direto com a audiência, transcreve o vídeo para texto, facilitando a análise. “Ao invés de olhar todo depoimento, a ferramenta destaca o mais fundamental, dando muita agilidade”, comenta.

Já a Gaia Minuta, segundo Antonio Vinicius, é a cereja do bolo, pois vai produzir uma minuta de decisão. Para isso, vai acessar o processo e, por meio dos prompts propostos, apresentará uma proposta fundamentada de decisão.

Mas, será esse um risco a máquina substituir juiz?

“Nosso trabalho com AWS foi o de transformar essa IA generativa em uma IA corporativa. Essa minuta que será produzida não criará uma decisão com base em informações alheias ao universo do julgador", explica o desembargador.

A ferramenta irá sugerir uma decisão a partir dos dados já existentes, usando como base de informação que a IA irá buscar no acervo do próprio magistrado em casos precedentes. Caso o juiz decida procurar mais informações para julgar, a IA pode consultar decisões de outros juízes, com a intencionalidade e a anuência de quem está usando a ferramenta.

“Justiça tardia não é adequada. Estamos buscando, com essas novas tecnologias, agilidade e eficiência nas decisões. Estamos inovando sem perder a essência humanística em julgar”, conclui o desembargador.