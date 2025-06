AWS lançará segunda região Secreta de nuvem em 2025

De Washington,

A Amazon anunciou o lançamento da sua segunda região secreta de nuvem em 2025, que será credenciada para suportar cargas de trabaho até o nível de classificação Secreta dos Estados Unidos. A localização, como o próprio nome indica, é mantida em sigilo.

Com isso, clientes e parceiros de defesa e segurança nacional poderão implantar arquiteturas multirregionais, alcançando níveis mais altos de resiliência e disponibilidade, essenciais para suas missões críticas e permitindo a inovação em Inteligência Artificial (IA).



“O lançamento da Região Secreta-Oeste da AWS fortalecerá a liderança em IA nos EUA e acelerará o desenvolvimento de recursos avançados e inovação revolucionária”, destacou Dave Levy, vice-presidente do Setor Público Mundial da Amazon Web Services (AWS), durante o AWS DC Summit, que acontece em Washington.



Recentemente, a empresa anunciou que irá investir pelo menos US$ 30 bilhões em infraestrutura de IA na Pensilvânia e na Carolina do Norte.

Com a Região Secreta-Oeste da AWS, a comunidade nacional de segurança e defesa pode implementar arquiteturas multirregionais para suas cargas de trabalho de missão crítica em duas Regiões Secretas.



Em 2011, a AWS GovCloud (EUA-Oeste) foi lançada, tornando a AWS a primeira provedora de nuvem a construir uma infraestrutura de nuvem projetada para atender às necessidades de segurança e conformidade do governo dos EUA. Em 2014, a AWS lançou sua primeira Região Top Secret, a AWS Top Secret-East, que foi a primeira nuvem comercial com isolamento térmico (air-gapped) credenciada para oferecer suporte a cargas de trabalho confidenciais.



Em 2017, a Região Secreta da AWS foi lançada e a AWS se tornou a primeira provedora de nuvem credenciada para oferecer suporte a cargas de trabalho governamentais em toda a gama de classificações de dados do governo dos EUA, incluindo Não Confidencial, Secreto e Top Secret.