O Google Cloud anunciou a chegada nas próximas semanas do recurso de Tradução Simultânea no Google Meet.

Google I/O 2025, evento para desenvolvedores em Mountain View, na Califórnia, a nova funcionalidade traduz quase em tempo real, com baixa latência, segundo a empresa.

O recurso estará disponível em português nas próximas semanas para assinantes do Google One e até o final deste ano para os clientes corporativos do Workspace.

Assim, quem estiver em uma chamada com alguém que fala um idioma diferente, o usuário ouvirá a pessoa traduzida para o seu idioma, com a voz, o tom e a emoção dela se refletindo.

Se estiver em uma reunião com várias pessoas falando esse idioma estrangeiro, ouvirá cada pessoa com sua própria voz e personalidade se refletindo. Isso ajuda na identificação dos participantes e a ter conversas em grupo com mais facilidade.