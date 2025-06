IA na educação: confie, mas verifique

Na área de educação, a Inteligência Artificial (IA) vem sendo amplamente usada, muitas vezes impulsionada pelos próprios estudantes.

Para a VP Global de Educação, US State e Local Government da Amazon Web Services (AWS) Kim Majerus, a tendência é a da ampliação desse uso, de fato, mas esse cenário exige alguns cuidados.

“Confie, mas verifique”, sugere.

A executiva comenta que muitas edtechs e instituições de ensino possuem a sua propriedade intelectual curada em seus repositórios de dados, materiais didáticos que foram revisados, validados e verificados de todas as formas. Muitas delas, aliás, estão muito preocupadas com a profundidade da sua propriedade intelectual, com as bibliotecas que construíram e com o valor que isso traz para a instituição e para a comunidade.

LEIA TAMBÉM: JRS lança oito IAs para agilizar e qualificar decisões judiciais

Mas, quando se pensa em como os alunos estão usando IA em ambientes fora do currículo, não se sabe ao que eles estão tendo acesso.

“Você pode ter um aluno utilizando ferramentas de IA dentro dessas plataformas, mas também há muitos acessando conteúdo fora do que foi curado — e esse é o maior desafio nas instituições de ensino”, analisa.

Na maioria das vezes, claro, eles não leram os volumes inteiros de um livro e, sim, receberam uma versão resumida do conteúdo. ’É o que eu chamo de versão destilada. No fim das contas, os jovens vão usar o que quiserem, por isso é tão importante que professores e pais acompanham de perto o que eles estão fazendo e garantam que estão usando a tecnologia de forma responsável”, aponta Kim.