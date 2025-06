Vivemos um fosso geracional, alerta Dado Schneider

Especialista em colaboração entre gerações e doutor em Comunicação, Dado Schneider foi um dos palestrantes destaque da Gramado Summit. Como acontece todos os anos, envolveu os participantes em uma palestra provocativa sobre um dos temas mais desafiadores atualmente para as empresas: o convívio e a colaboração entre diversas gerações. A dica do especialista sobre isso? “A gente vai ter que se entender”. Para ele, é muito cômodo uma pessoa mais velha dizer que os mais jovens não têm comprometimento ou garra. “Não posso julgar uma pessoa de 20 anos hoje porque eu, com 20 anos, tinha expectativa de morrer com 70. Agora, as pessoas vão morrer com 120, 130. Elas não vão se encaminhar na vida aos 25 como alguém de outra geração que nessa idade já estava casado e com dois filhos”, analisa. LEIA TAMBÉM: Com GurIA, Governo RS quer ampliar interação com cidadãos Por outro lado, ele defende que os jovens parem de achar que tudo foi inventado depois que eles nasceram e que os mais velhos não sabem nada. “Vivemos um fosso geracional, o choque de gerações está muito violento. Precisamos fazer algo para se aproximar”, diz. Do ponto de vista do futuro do trabalho multigeracional, Dado destaca que, daqui 15 anos, sete ou oito gerações estarão trabalhando juntas. Se a gente não começar a se entender agora, vai ser uma batalha campal lá na frente. “As gerações novas têm coisas para ensinar e nós temos que ter humildade para aprender, e vice-versa. Até porque, se hoje tem iPhone, internet e homem indo a Marte, foi a minha geração que tornou isso possível, comenta.

Google: o futuro procura por você

Atualmente, 90% dos unicórnios (como são chamadas as startups com valor de mercado superior a US$ 1 bilhão) focados em IA generativa são clientes do Google. A informação foi dada pelo Latam Head of AI GTM and Sales do Google Cloud, Marcel Silva, durante a sua palestra: “O futuro procura por você: o que o Google já sabe sobre amanhã”. Ele relatou cases de empresas que processam uma quantidade absurda de dados com agilidade, extraindo as informações mais valiosas possíveis de acordo com os objetivos traçados. “Estamos tornando a IA acessível e útil para todos. Fazemos isso desbloqueando formas de aprendizado, criatividade e produtividade e construindo uma plataforma robusta, que permite que as pessoas inovem”, explicou. O executivo citou o Project Astra, considerado o futuro dos assistentes de IA. Com a tecnologia, é possível conversar naturalmente, apontando qualquer coisa que esteja no enquadramento da tela para tirar dúvidas ou pedir orientação. “Que a AI nos ajude a, juntos, construirmos a melhor versão de futuro que pudermos”, projetou.



TIM amplia presença do 5G para 100% dos bairros de POA