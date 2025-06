Com GurIA, Governo RS quer ampliar interação com cidadãos

Com a missão de melhorar a interação dos cidadãos com os cerca de 750 serviços do governo do Rio Grande do Sul, chegou ao WhatsApp dos gaúchos a GurIA.

A assistente virtual baseada em Inteligência Artificial generativa foi apresentada ao público por meio de um holograma interativo, em cerimônia conduzida pelo governador Eduardo Leite e pela secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

A assistente oferece atendimento por texto e voz e, para fornecer informações aos cidadãos como se você está na faixa prioritária de vacinação, como pagar o IPVA e até se carteira de motorista está próxima do vencimento, irá interagir com a base de dados do governo.

“Comunicar não é apenas falar, é ouvir os cidadãos. Não estamos criando um novo app ou plataforma e, sim, indo ao encontro do cidadão. Se as pessoas já usam o Whatsapp no seu dia a dia, é ali que estaremos”, destacou Leite.

Segundo ele, desde o início da sua gestão, ficou claro que era necessário aumentar a simplicidade para se conectar com as pessoas. “Existe toda uma complexidade de sistemas que permitem que os serviços sejam simples para os cidadãos. Mas isso é desafio nosso. Não é o cidadão que tem que se ajustar a estrutura do governo, nós que precisam fazer isso para que todos acessem os serviços públicos de forma não compartimentada”, reforça.

A GurIA faz parte do projeto que envolve uma nova fase do rs.gov.br, portal unificado de serviços digitais do Rio Grande do Sul. O investimento foi de R$ 2 milhões em um projeto que tem envolvido cerca de 100 pessoas. Entre os parceiros tecnológicos estão a IBM, especialmente na solução de Inteligência Artificial, e a AWS.

informação de que o Estado estava preparando uma novidade no uso da Inteligência Artificial já havia sido antecipada editora de Economia do Jornal do Comércio, Fernanda Crancio, durante a cobertura da missão gaúcha em Nova York. Na ocasião, durante visita à sede da IBM, o governador Eduardo Leite citou a elaboração da ferramenta, mas sem maiores detalhes.



A GurIA utiliza a plataforma IBM watsonx. O uso de ciência de dados possibilitou recomendações personalizadas, enquanto a IA generativa aprimorou os resultados de uma construção feita em parceria pela IBM, RCI Analytics (empresa especialista em dados e inteligência artificial), SPGG e Procergs.

Rodrigo Ortiz Borges, diretor regional da IBM Brasil, que lidera as operações nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, lembra que, há cerca de sete meses, a IBM foi procurada pela Procergs.

“O desafio era usar a IA, de forma governada e segura, para atingir o cidadão gaúcho. A partir daí, nosso time passou a interagir com a SPGG, Procergs e outras secretarias para criarmos o protótipo”, conta.

Uma curiosidade. A GurIA é feita com uma voz, sintetizada por AI, de uma funcionária publica gaúcha. “Da forma como esse projeto foi criado, com roadmap de orquestração e governança, e a possibilidade de uso de áudio, a GurIA é pioneira em projetos de governo”, relata Borges.

O projeto mais amplo apresentado ontem, do qual a GurIA faz parte, representa uma nova fase do rs.gov.br, portal unificado de serviços digitais do Rio Grande do Sul. A reformulação representa um avanço na transformação digital do Estado, com a incorporação de tecnologias como inteligência artificial, ciência de dados e novos canais de relacionamento com o cidadão.

“A nova fase do rs.gov.br, com a GurIA, representa uma virada de chave: o Estado deixa de esperar que o cidadão venha até ele e passa a se antecipar, entender e responder com mais empatia, agilidade e inteligência”, afirmou o Leite. “Mais do que tecnologia, estamos falando de inclusão, de respeito ao tempo e à realidade de cada pessoa”, acrescentou.

Danielle Calazans explica que outra novidade é o Meu rs.gov.br, ambiente personalizado onde o usuário pode receber recomendações de serviços relevantes de acordo com suas preferências e histórico, além de acompanhar protocolos e acessar o histórico de atendimentos. O portal passa, assim, a oferecer uma experiência mais eficiente e adaptada à realidade de cada cidadão.

“Inteligência Artificial no Estado não é algo do futuro, é do presente”, aponta a secretária. “Com a nova estratégia, damos um passo além na qualificação do atendimento à população”, destacou.