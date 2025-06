O Magalu e o BID Invest anunciaram a assinatura de um contrato de captação de recursos no valor de US$ 50 milhões.

O financiamento será utilizado para impulsionar as iniciativas de tecnologia do Magalu, incluindo a plataforma de marketplace e os serviços como ads, fintech, fulfillment e cloud.

O BID Invest é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido com a promoção do desenvolvimento econômico de seus países membros da América Latina e do Caribe por meio do setor privado.

O valor de US$ 50 milhões vem em complementaridade a outros US$ 130 milhões anunciados em abril, junto à International Finance Corporation (IFC).

Com essa captação, o Magalu aumenta sua liquidez e fortalece sua estrutura de capital. O financiamento tem prazo total de cinco anos. A amortização é semestral, com carência de dois anos.

A taxa de juros pactuada é de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) + 3% a.a.