Caldeira abre as portas para 1 mil alunos da rede pública

No próximo dia 7 de junho, acontece o Dia D Caldeira, evento que deve reunir no hub cerca de mil jovens participantes da edição 2025 do Geração Caldeira. O programa de formação técnica e inserção profissional promovido pelo instituto é voltado a estudantes e ex-estudantes da rede pública de ensino.

Os participantes terão acesso a mais de 50 workshops, palestras e atividades simultâneos, conduzidos por empresas da Comunidade Caldeira.

As oficinas vão abordar desde programação e gestão de projetos até criatividade com o uso de Inteligência Artificial, com a participação de companhias e instituições como Salesforce, Oracle, AWS, Meta, PUC-RS, FIERGS, Sicredi, Renner, SLC, Unimed, Grendene, Gerdau, Red Bull, Vakinha, Alura e Senac, entre outras.

Também haverá uma masterclass com o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, sobre superação e resiliência.

Já em sua quarta edição, o Geração Caldeira combina formação técnica gratuita, certificações de grandes empresas de tecnologia e bolsas para a etapa presencial, que começa em agosto. Neste ano, serão distribuídos um total de R$ 800 mil em bolsas.