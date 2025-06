Brasil está à frente de Japão e EUA na capacitação em IA

O Brasil está se destacando no treinamento e na alfabetização em Inteligência Artificial (IA) dentro das empresas aponta uma pesquisa recente da KPMG.

O país atingiu o patamar de 47%, índice que supera potências como Alemanha (20%), Japão (21%), França (24%), Reino Unido (27%) e até os Estados Unidos (28%) nesse quesito, ficando atrás apenas da China, que lidera com 64%.

Na ausência de um projeto de país voltado para o posicionamento do Brasil no cenário global de Inteligência Artificial, cada vez mais empresas de tecnologia resolveram abraçar o desafio de preparar as pessoas para a IA, sob pena de aumentar ainda mais o gap de profissionais capacitados a liderar projetos nessa área.

Considerando o ambiente de trabalho, a publicação indica que 86% das empresas brasileiras estão usando a Inteligência Artificial no dia a dia. Esses dados constam na pesquisa Confiança, atitudes e uso de inteligência artificial: um estudo global 2025 (do original em inglês, Trust, attitudes and use of AI: 2025 – global study and country insights) conduzida em parceria com a Universidade de Melbourne, da Austrália, com dados globais e recortes de vários países, incluindo o Brasil.

Outro dado interessante realçado pela pesquisa revela que 46% dos brasileiros se preocupam em caso de não utilizarem essa nova ferramenta atualmente. Ao mesmo tempo, 47% dos funcionários demonstraram não concluir uma tarefa sem a IA, enquanto 54% a utilizaram para executar obrigações ao invés de aprender como realizá-la

“Desenvolver e observar um panorama global é fundamental para a compreensão de como essa inovação está interferindo no cotidiano das empresas, considerando que os sistemas de inteligência artificial não estão limitados por fronteiras e estão alterando o comportamento das pessoas e empresas no mundo inteiro”, comenta Ricardo Santana, sócio-líder de análise de dados, automação e inteligência artificial da KPMG no Brasil.

A pesquisa contou com a contribuição das respostas de 48 mil pessoas de 47 países, abrangendo todas as regiões geográficas globais e utilizando uma amostragem nacionalmente representativa da população com base em idade, gênero e distribuição regional. No Brasil, 53% dos respondentes são mulheres e 47% homens. 17% têm de 18 a 24 anos, 45% de 25 a 44, 28% de 45 a 64 e 10% têm mais de 65 anos.