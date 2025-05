Brasil precisa construir uma cadeia de IA para avançar, sugere AWS

De Brasília

A Política Nacional de Data Centers (Redata), que deve avançar nas próximas semanas e que pretende atrair R$ 2 trilhões em investimentos no país na próxima década com a desoneração de bens de capital, máquinas e equipamentos usados na produção desta infraestrutura, foi bem recebida pelo líder de setor público da Amazon Web Services (AWS), Paulo Cunha.



A ideia da legislação é, entre outros pontos, antecipar os efeitos da Reforma Tributária para o setor digital. Em entrevista durante o AWS Public Sector Symposium, que aconteceu em Brasília, ele defendeu, porém, uma equalização tributária por parte de todos os estados brasileiros.



“Essa política nos coloca em um outro nível de diálogo em diversos aspectos, o que é positivo. Mas, fazemos investimentos hoje pensando nos próximos dez anos, portanto, é fundamental termos uma maior clareza tributária por parte também dos estados”, destacou.



Na ocasião, ele defendeu também a criação de uma cadeia produtiva para a Inteligência Artificial no País. “Estamos em um momento de discussões importantes sobre esse tema. Precisamos ter uma legislação de qualidade que proteja os usuários e as empresas, tudo com muita responsabilidade”, defende.



Recentemente, a AWS confirmou um investimento adicional de US$ 1,8 bilhão na ampliação e atualização da infraestrutura no Brasil. “Nosso compromisso com o Brasil continua firme e com progresso”, disse Cunha.