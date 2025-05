AWS investe US$ 350 mil para melhorar jornada de pacientes oncológicos

De Brasília

A Amazon Web Services (AWS) anunciou nesta quarta-feira (14), durante o AWS Public Sector Symposium, que acontece em Brasília, um investimento de US$ 350 mil para ajudar na jornada de pacientes oncológicos do sistema de saúde brasileiro.



A empresa passa a ser uma das investidoras do Centro de Inovação em Inteligência Artificial para Saúde (CIIA-Saúde), iniciativa da UFMG e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG). A



Com esse acordo de colaboração, a perspectiva é usar serviços de tecnologia em nuvem, como a Inteligência Artificial, para acompanhar e analisar de forma abrangente a jornada dos pacientes oncológicos e, com isso, apoiar a tomada de decisão dos profissionais de saúde.



“Esse projeto terá um impacto incrível na saúde pública brasileira", projeta o líder de Setor Público da AWS no Brasil, Paulo Cunha. “Vamos levar os aprendizados da IA, extraindo os melhores protocolos e dados para apoiar os médicos na geração de insights para apoiar a tomada de decisão e, com isso, acelerar o tratamento oncológico", acrescenta.