Somos Educação avança na IA para escalar qualidade de ensino

De Brasília,



A Somos Educação, um dos principais grupos de educação básica do Brasil, olha para as potencialidades da Inteligência Artificial (IA) para ajudar os professores a criar e desenvolver aulas, predizer cenários e personalizar o ensino, olhando para as individualidades dos alunos.



A empresa apresentou o case deste projeto nesta quarta-feira (14), durante o AWS Public Sector Symposium, que acontece em Brasília.



Lançada em 2024, a plataforma Plural nasceu já na cloud da AWS. Atualmente, conta com 2,7 milhões de alunos do setor público e privado e quase 100 mil professores, envolvendo os 11 sistemas de ensino da Somos, como Anglo, Mackenzie e Pitágoras.



Desde lá, a empresa vem adicionando soluções de Inteligência Artificial através da Plu. Nesse momento, a assistente inteligente ja está sendo utilizada para gerar mais produtividade para os professores, gerando planos de aula, provas e resumos, tudo usando a IA.

LEIA TAMBÉM: Queremos provocar o mercado de benefícios corporativos, diz Hopf sobre a Raiô



“A ferramenta tem sido uma espécie de curador, que ajuda o professor nas tarefas do dia a dia para que ele possa usar o restante do seu tempo para pensar estratégias de enriquecimento das aulas", comenta o head de tecnologia e IA da Somos Educação, Rafael Teixeira.



De janeiro a abril, foram 262 mil questões geradas por professores pela IA, mais de 168 mil planos de aula. Um recurso adicionado recentemente é a possibilidade de o professor criar vídeos para enriquecer as aulas. Em dez dias de lançamento de feature, 2,7 mil vídeos já foram gerados.



Teixeira destaca que um dos diferenciais da ferramenta de IA da empresa é que ela gera mais segurança para os professores. Isso porque, a arquitetura da plataforma, criada em parceria com AWS, usa o conhecimento da Somos. “São os nossos conteúdos, que o professor conhece e tem confiança. Além disso, fazemos capacitações dos professores para o uso dessas tecnologia", comenta.



Ele admite que o professor tem olhado para a IA com preocupação, mas, aos poucos, eles estão percebendo os benefícios. “Cerca de 80% dos professores que testaram a ferramenta, voltaram a usar", conta.



A Plu já está disponível para cerca de 1,3 milhão de alunos, nesse momento, apenas do setor privado - 107 mil já estão usando.



Além disso, a Somos trabalha em mais duas funcionalidades importantes, que estão sendo aperfeiçoadas para chegar ao mercado em janeiro de 2026. A primeira delas é o uso da IA para a predição, coo ao ajudar professores a acessarem dados de performance das turmas e, diante disso, receberem recomendações de ação, como ao indicar que determinado grupo está com mais dificuldade em determinado assunto das aulas.



O segundo ponto é a personalização do ensino, colocando uma lupa em cada indivíduo, nesse primeiro momento, em especial com alunos neurodiversos, com altas habilidades, entre outros.



“Acreditamos que a IA consegue dar escala para a educação e, ao mesmo tempo, nos permite olhar a individualidade dos alunos e ajudar a resolver dores reais nessa área", destaca Teixeira.



Atualmente, cerca de 150 pessoas do time da Somos atua no projeto da plataforma Plural, sendo 88 só do time de tecnologia. “A, que ajuda o professor nas tarefas do dia a dia para que ele possa usar o restante do seu tempo para pensar estratégias de enriquecimento das aulas", comenta oDe janeiro a abril, foram. Um recurso adicionado recentemente é a possibilidade de o professor criar vídeos para enriquecer as aulas. Em dez dias de lançamento de feature, 2,7 mil vídeos já foram gerados.Teixeira destaca que um dos diferenciais da ferramenta de IA da empresa é que ela gera mais segurança para os professores. Isso porque, a“São os nossos conteúdos, que o professor conhece e tem confiança. Além disso, fazemos capacitações dos professores para o uso dessas tecnologia", comenta.Ele admite que o, mas, aos poucos, eles estão percebendo os benefícios. “Cerca de 80% dos professores que testaram a ferramenta, voltaram a usar", conta., nesse momento, apenas do setor privado - 107 mil já estão usando.Além disso, aimportantes, que estão sendo aperfeiçoadas para chegar ao mercado em janeiro de 2026. A, coo ao ajudar professores a acessarem dados de performance das turmas e, diante disso, receberem recomendações de ação, como ao indicar que determinado grupo está com mais dificuldade em determinado assunto das aulas., nesse primeiro momento, em especial com alunos neurodiversos, com altas habilidades, entre outros.“Acreditamos que ae, ao mesmo tempo, nos permite olhar a individualidade dos alunos e ajudar a resolver dores reais nessa área", destaca Teixeira.Atualmente, cerca de 150 pessoas do time da Somos atua no projeto da plataforma Plural, sendo 88 só do time de tecnologia.