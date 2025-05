Carteiro Amigo vence Hackathon TIM Open Gateway

A Carteiro Amigo, logtech especializada em entregas em regiões onde os Correios não chegam, foi a grande vencedora do Hackathon TIM Open Gateway, promovido pela TIM em parceria com o Cubo Itaú.

A startup conquistou o prêmio de R$ 100 mil em créditos para uso das APIs da operadora até o fim de 2025, ao apresentar uma solução que integra a API de Device Location para rastreamento e roteirização de entregas em áreas de difícil acesso.

Realizado ao longo de dois dias no Cubo Itaú, hub de empreendedorismo tecnológico em São Paulo, o hackathon desafiou startups a desenvolverem casos de uso com foco em segurança digital, validação de identidade, geolocalização e prevenção a fraudes, utilizando de uma a quatro APIs disponíveis no mercado brasileiro.

“O Hackathon TIM Open Gateway é uma oportunidade concreta de transformar capacidades de rede em soluções digitais com impacto real. As startups mostraram criatividade, agilidade e interesse nos desafios. Buscamos investir e inovar de diferentes formas e essa edição foi uma ideia que trouxe novidades para a utilização dos nossos APIs”, comenta o diretor de Monetização de Dados da TIM, Leonardo Siqueira.

Participaram da disputa startups associadas ao ecossistema do Cubo, com avaliação feita por um júri técnico formado por especialistas da TIM, da Accenture e do próprio Cubo Itaú.

Agora, a Carteiro Amigo irá integrar as APIs da TIM para ampliar a segurança e a eficiência de seus serviços em comunidades onde a conectividade e a formalização ainda são desafios. Com a verificação de localização (Device Location), será possível aprimorar a roteirização e o rastreamento das entregas em áreas de difícil acesso.

Já as APIs de validação de número, troca de SIM card e dados cadastrais vão permitir que a startup atue também como facilitadora de serviços financeiros no território, garantindo que a emissão de cartões de débito e crédito e operações no varejo sejam feitas com mais segurança, reduzindo o risco de fraudes e contribuindo para a inclusão digital e financeira nas periferias.

Além da vencedora, outras duas startups também foram premiadas. A Biti9 conquistou o segundo lugar e recebeu R$ 50 mil em créditos, com uma proposta voltada à automação de processos e uso da API de geolocalização para compor ferramentas de inteligência logística em ambientes corporativos.

Já a PowerOfData, terceira colocada, levou R$ 25 mil com uma solução robusta de validação de identidade e dados cadastrais, que combinou quatro APIs da TIM: Device Location, Number Verify, Know Your Customer Match e SIM Swap.