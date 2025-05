RS e Malásia estreitam relação e ideia da fábrica de semicondutores avança

O nome da empresa parceira e o local no Rio Grande do Sul onde será construída a fábrica de encapsulamento e testes de semicondutores ainda estão sendo guardados a sete chaves. Mas, a possibilidade de uma joint venture entre a brasileira Tellescom Semicondutores com uma companhia da Malásia avança ainda mais com a chegada de uma comitiva do país para conhecer o Estado.

“O investimento será em torno de US$ 170 a US$ 200 milhões até a fábrica estar 100% operacional, em cerca de três anos. Estamos avançando para a formalização dessa parceria tecnológica para, então, começar a execução disso no segundo semestre desse ano”, afirma o CEO da Tellescom Semicondutores, Ronaldo Aloise Júnior. Ele já havia participado do business setup da join venture entre a brasileira HT Micron e a sul coreana Hana Micron, em um modeo de parceria similar.

LEIA MAIS: Executivos da Malásia iniciam nessa terça missão ao RS

A perspectiva é que a fábrica comece a ser construída no início de 2026. O foco será atender o mercado de não memórias (que já está bem atendido no Brasil), mirando em soluções para telecomunicações e setor automotivo.

O executivo participou nesta terça-feira da cerimônia de assinatura de um acordo de cooperação entre a Invest RS e a Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), na sede da Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

Na ocasião, representantes do país puderam conhecer projetos da área de tecnologia do Estado. Até o final do dia dessa quarta-feira, eles participam de uma série de agendas no Estado, em ambientes como Tecnopuc e Instituto Caldeira.

Mais do que retribuir a visita feita pelo governo do Rio Grande do Sul recentemente à Malásia, a presença da delegação do país essa semana é mais um passo importante na construção de projetos em conjunto.

A diretora de Digital Exports do MDEC, Yvonne Yong, destacou similaridades entre o ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul com a Malásia. “Somos muito efetivos na área de games e também no setor de semicondutores. Poderemos trabalhar juntos em programas e iniciativas voltados para as startups e também para buscar possibilidades de investimentos e acesso a ambos os mercados”, destacou.

Yvonne destaca o interesse do país em fazer com que as suas empresas tenham oportunidades em outros mercados. “Queremos ajudar as nossas empresas a saírem da Malásia, que possam expandir seus negócios e criar operações no Brasil", disse.



Com a assinatura do acordo, a ideia é estabelecer um relacionamento bilateral para o desenvolvimento de negócios entre a Malásia e o Rio Grande do Sul em setores estratégicos, incluindo Semicondutores, Smart Cities, Conteúdo Digital (Games e Entretenimento), Fintech e Cibersegurança.

“Temos grandes possibilidades para explorarmos juntos. Essa assinatura representa o nosso interesse de trabalhar juntos e encontrar oportunidades comuns” , disse o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.

Ele comenta que o que começou com um empreendedor gaúcho (Ronaldo Aloise Júnior) indo prospectar parceiros na Ásia acabou se ampliando e se transformando em uma agenda de prospecção de negócios entre Rio Grande do Sul e Malásia. “Queremos, realmente, abrir frentes de atração de investimentos e, porque não, de conexão das nossas empresas aqui com o mercado da Malásia”, acrescenta Prikladnicki.

A possibilidade da joint venture de uma empresa com a Malásia e a Tellescom representaria mais uma operação de semicondutores no Rio Grande do Sul, que já conta com a Ceitec, EnSílica e Impinj. Há ainda a possibilidade da vinda de uma empresa de Santa Catarina - negociação já estão acontecendo, mas sem maiores informações reveladas agora.

“A Tellescom tem conversado com a Sict há dois anos, um namoro longo. Com a chegada da Invest RS passamos a atuar de forma colaborativa para acelerar e viabilizar esse empreendimento”, relata Simone Stülp, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.

Com a sua vocação aliada a todas essas empresas e talentos formados aqui, o Rio Grande do Sul avança na busca pelo protagonismo nos semicondutores. Em 2024, o governo do Estado lançou o Programa Semicondutores RS, que prevê uma uma série de ações. O objetivo é tornar o ecossistema de inovação em semicondutores mais forte no Rio Grande do Sul.

“Estamos trabalhando tanto no viés de atração de empresas, como no fortalecimento das que aqui estão e a formação de pessoas. Sabemos que, no mundo, essas companhias se movimentam nesses setores onde há pessoas e produção do conhecimento”, relata Simone.