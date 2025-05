Executivos da Malásia iniciam nessa terça missão ao RS

Executivos da malásia estão em Porto Alegre nessa terça-feira (6) para uma série de agendas com o governo do Rio Grande do Sul, como Invest RS e a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT).

Na ocasião, será assinado um acordo de cooperação entre a Invest RS e Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), para estabelecer um relacionamento bilateral para o desenvolvimento de negócios entre a Malásia e o Rio Grande do Sul.

A parceria envolve ações em setores estratégicos, incluindo Semicondutores, Smart Cities, Conteúdo Digital (Games e Entretenimento), Fintech e Cibersegurança, a fim de encorajar o acesso a mercado e fomento a inovação.

No início de março, comitiva gaúcha esteve na Malásia, iniciando as bases dessa parceira. Na ocasião, foi assinado um termo de engajamento com a Tellescom Semicondutores, visando a instalação de uma fábrica de encapsulamento e teste de semicondutores no Rio Grande do Sul.

Também estão previstas visitas aos ambientes de inovação gaúchos como o Tecnopuc. Lá, estão agendadas apresentações sobre a Ceitec, Ensilica Brasil, HT Micron e o iTT Chip – Unisinos.

No Instituto Caldeira, eles terão a oportunidade de conhecer empresas como Pix Force, Sirros IoT, Nelogica e Aprix.