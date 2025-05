Fórum IEL de Inovação traz José Salibi Neto a Porto Alegre

Hoje a empresa que não está na ponta do pé o tempo todo acaba sendo engolida, e você manter uma empresa constantemente nesse estado não é fácil. Essa é uma das principais mensagens que José Salibi Neto, autor de best sellers na área de gestão, trará para a 11ª edição do Fórum IEL de Inovação, que acontece nos dias 7 e 8 de maio, em Porto Alegre. As inscrições para o evento ainda estão abertas.Em quase 40 anos de carreira, Salibi trabalhou com grandes nomes da gestão como Peter Drucker, Jack Welch, Jim Collins, Michael Porter e Philip Kotler, além de líderes globais como Bill Clinton e Tony Blair.