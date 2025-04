South Summit Brazil anuncia edição na Amazônia em julho

Como um aquecimento de alto nível para a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP), que acontece em novembro, foi anunciada hoje pela manhã (24) a realização do South Summit Brazil Amazonia - Climate & Bioeconomy.



A edição especial acontecerá de 15 a 16 de julho, em Belém, e a expectativa é reunir 2 mil pessoas.



“Vamos unir mais inovadores no pulmão do mundo para fazer frente às adversidades, ajudar a desenvolver o clima e termos um planeta mais saudável", celebrou Maria Benjumea, fundadora e presidente do South Summit.



Assim como em Porto Alegre o evento acontece no Cais Mauá, em Belém o encontro também será realizado na Estação das Docas, a 500 metros da área fluvial do antigo porto. As vendas dos ingressos iniciam nos próximos dias. Em abril, já iniciam os Warm-Ups, encontros para até 100 pessoas, e que funcionam como um pré-evento principal.



“O que nos move no South Summit Amazônia é o impacto que podemos criar. Somos um movimento para conectar pessoas, ideias e com o propósito de transformar as realidades, gerando impacto econômico e social", destacou o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, em coletiva on-line realizando diversas autoridades e jornalistas.



Ele destacou alguns números da edição 2025, a quarta realizada em Porto Alegre em abril: mais de 23 mil pessoas, cerca de 1 mil profissionais de mídia, mais de 3 mil startups e 800 speakers, sendo 150 internacionais.



“Queremos expandir esse movimento para impactar o Brasil, conectar ecossistemas com temas relevantes como clima e sustentabilidade. Vamos ser um espaço para que quem faz a Amazônia acontecer possa se mostrar e se conectar com mundo", projeta Hopf.



O secretário Extraordinário da COP30, André Godinho, comentou o seu desafio de atrair grandes eventos para a região, e o South Summit Brazil é um resultado disso. “Estamos ansiosos para receber o South Summit Brazil. A cidade de Belém é um canteiro de obras, se preparando para tudo que vai acontecer na cidade esse ano, estamos prontos para ser o principal centro de eventos do Norte do Brasil", disse.



Ele contou que a cidade está preparando um pacote de medidas para atrair empresas de tecnologia, inclusive com olhar diferenciado para impostos. “Vamos lançar esse pacote de oportunidades para empreendedores durante o South Summit. Várias conexões já estão acontecendo, a COP30 está vindo, e nosso olhar é pós evento, queremos dar continuidade e vamos fazer todo esforço para construir um ambiente mais convidativo para receber empresas", adiantou.



O country manager do South Summit Brazil, Wagner Lopes, conta que o evento será um ponto global para empresas, startups e investidores com foco em negócios e conexões nos campos do clima e bioeconomia.



“Vamos desenhar caminhos de um futuro em que a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento caminhem lado a lado.O South Summit tem desde a origem, em Madrid, esse foco no impacto e vamos seguir firmes com esse DNA", disse.



Entre os objetivos estão explorar o potencial do Brasil como um hub de soluções de baixo carbono para o mundo;dar visibilidade a negócios inovadores locais e internacionais que estão conectados com os grandes desafios socioambientais e discutir o papel do ecossistema de inovação na construção do desenvolvimento sustentável.



“Esse evento vai colocar ainda mais a Amazônia no centro do mundo, uma grande oportunidade para falarmos das soluções sustentáveis para o mundo, que está em desequilíbrio", destacou Keynes Lemos da Silva, Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica do Estado do Pará. “Tive o prazer enorme de vivenciar o South Summit Brazil, em Porto Alegre, e foi um momento ímpar", acrescentou.